Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, TEİAŞ tarafından düzenlenen yüksek kapasiteli oto transformatör ihalesinde en avantajlı teklifi vererek kazanan taraf olduğunu duyurdu. İhale sonucunun şirkete resmi olarak tebliğ edildiği ve sözleşme süreçlerinin başladığı belirtildi.

Dünya'nın haberine göre, ihale kapsamında Astor, Türkiye’nin ana iletim hatları için hayati önem taşıyan: 400/154 kV gerilim seviyesinde, 250 MVA gücünde oto transformatörlerin teminini üstlenecek. Bu transformatörler, yüksek gerilimli elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke verimliliğinin artırılması amacıyla kullanılacak.

528 MİLYON TL'LİK DEV SİPARİŞ PORTFÖYÜ

KDV hariç 528 milyon TL bedelle kazanılan bu ihale, Astor’un 2026 yılı finansal performansı ve iş yükü hacmi açısından büyük bir ivme olarak değerlendirildi. Enerji uzmanları, bu ölçekteki bir projenin şirketin pazar liderliğini pekiştirdiğine dikkat çekti.

ALTYAPI YATIRIMLARINDA MİLLİ GÜÇ

TEİAŞ’ın elektrik iletim kapasitesini artırma stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu yatırım, yerli üretim kabiliyetiyle Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayacak. Astor’un bu projeyi üstlenmesi, şirketin yüksek mühendislik gerektiren enerji ekipmanları üretimindeki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.