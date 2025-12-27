Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea Aston Villa'yı Stamford Bridge'te konuk etti.
Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Chelsea Joao Pedro'nun 37'inci dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Londra ekibi, 58'inci dakikada Aston Villa'da oyuna giren Ollie Watkins'i tutmakta zorlandı.
Watkins ayağının tozuyla 63'te skora dengeyi getirip 84'te attığı ikinci golle de Aston Villa'yı öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Aston Villa zorlu deplasmanda geriden gelip kazandı.
Ligde 8 maçtır kazanan Aston Villa toplamda ise kulüp tarihinde 111 yıl sonra 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Unai Emery'nin ekibi, 42 puanlı lider Arsenal ile oynayacağı yılın son maçı öncesi liderlik umudunu artırdı.