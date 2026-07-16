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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, transfer çalışmalarında önemli bir hamle yaptı. İngiliz temsilcisi, Wolverhampton’da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes’in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

45 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Transferin mali detayları da netleşti. Aston Villa’nın, 25 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ifade edilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 41 maçta görev alan Joao Gomes, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Aston Villa’nın bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.