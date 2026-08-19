Kulüpten yapılan açıklamada, Suzuki’nin İtalya temsilcisi Parma’dan, Ruggeri’nin ise İspanya ekibi Atletico Madrid’den transfer edildiği belirtildi.

Aston Villa’dan çifte transfer - Resim : 1

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bonuslarla birlikte Suzuki için 35 milyon avro, Ruggeri için ise 25 milyon avro bonservis ödeneceği ileri sürüldü.

Profesyonel kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden formaları giyen Suzuki, 2024 yılında katıldığı Parma’da toplam 59 müsabakada görev yaptı.

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Daha önce Atalanta ve Salernitana’da oynayan Ruggeri ise geçen sezon transfer olduğu Atletico Madrid’de 47 karşılaşmada forma şansı buldu.