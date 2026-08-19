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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Suzuki’nin İtalya temsilcisi Parma’dan, Ruggeri’nin ise İspanya ekibi Atletico Madrid’den transfer edildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bonuslarla birlikte Suzuki için 35 milyon avro, Ruggeri için ise 25 milyon avro bonservis ödeneceği ileri sürüldü.

Profesyonel kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden formaları giyen Suzuki, 2024 yılında katıldığı Parma’da toplam 59 müsabakada görev yaptı.

Daha önce Atalanta ve Salernitana’da oynayan Ruggeri ise geçen sezon transfer olduğu Atletico Madrid’de 47 karşılaşmada forma şansı buldu.