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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı. İngiliz kulübü, Freiburg forması giyen Johan Manzambi’yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

70 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Aston Villa’nın, 20 yaşındaki İsviçreli futbolcu için yaklaşık 70 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. Bu transfer, kulüp tarihinin en dikkat çekici yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSIYLA PARLADI

Johan Manzambi, 2026 Dünya Kupası’nda İsviçre Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti.

BÜYÜK POTANSİYEL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Freiburg’da gösterdiği çıkışı milli takım performansıyla taçlandıran genç oyuncu, Premier Lig’e önemli bir potansiyel transfer olarak adım attı.

Aston Villa, bu hamleyle hem mevcut kadrosunu güçlendirmeyi hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.