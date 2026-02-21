İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
LEEDS UNITED UZUN SÜRE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Leeds United, 31. dakikada Anton Stach’ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün kapatırken ikinci yarıda da skor avantajını uzun süre korumayı başardı.
ABRAHAM SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Aston Villa’da devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilen Tammy Abraham, 75. dakikada oyuna dahil oldu. İngiliz golcü, 88. dakikada fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi.
Tecrübeli forvet Aston Villa formasıyla ilk Premier Lig golünü kaydetti.
Abraham’ın golüyle birlikte Aston Villa sahadan 1 puanla ayrılırken Leeds United zorlu deplasmanda galibiyeti elinden kaçırdı.