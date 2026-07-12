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Aston Villa, yaz transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

The Athletic’in haberine göre Aston Villa, Freiburg’un genç yıldızı Johan Manzambi’nin transferini tamamlama aşamasına geldi. İngiliz ekibinin oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

REKABETİ KAZANDI

Manzambi için daha önce Newcastle United’ın da ciddi girişimlerde bulunduğu bilinirken, Aston Villa’nın transfer yarışında öne geçtiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tarafların son detayları görüştüğü ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.