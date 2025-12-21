İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester United ile karşılaştı. Ev sahibinde Morgan Rogers, 45. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, Matheus Cunha, 45+3'te savunmadaki hatayı iyi değerlendirerek beraberlik golünü kaydetti.

Manchester ekibinde Bruno Fernandes sakatlığı nedeniyle 46. dakikada yerini Lisandro Martinez'e bıraktı. Morgen Rogers, 57'de kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İngiliz oyuncu plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve lider Arsenal ile olan 3 puanlık farkı korudu. Aston Villa, 27 Aralık'ta Chelsea, 30 Aralık'ta Arsenal deplasmanına gidecek.