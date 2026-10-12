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Kaynak: Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde UEFA'nın hakem ataması belli oldu.

DÜDÜK IVAN KRUZLIAK'TA

UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

24 Mart 1984'te Slovakya'nın Bratislava kentinde dünyaya gelen Kruzliak, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde görev yaptı. EURO 2024'te de görev alan Slovak hakem, 2024 UEFA Avrupa Ligi finalinde dördüncü hakem olarak yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN MAÇINI DAHA ÖNCE YÖNETTİ

Ivan Kruzliak, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir karşılaşmasında daha önce de düdük çaldı.

Slovak hakem, sarı-lacivertlilerin 25 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını yönetti.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiltere'deki Villa Park Stadı'nda oynanacak.