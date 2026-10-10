İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Brentford, 10. dakikada Yehor Yarmoliuk'un golüyle öne geçti. Aston Villa ise 12. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
SON DAKİKALARDA GOL DÜELLOSU
Karşılaşmanın 77. dakikasında John McGinn'in golüyle Aston Villa 2-1 öne geçti.
Ancak Brentford, 79. dakikada Kristoffer Ajer'in attığı golle yeniden beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerle oynayacağı karşılaşma öncesindeki son lig maçından beraberlikle ayrıldı.