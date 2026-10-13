UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa, mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.

Aston Villa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Resim : 1

İngiliz ekibi, Bodymoor Heath Tesisleri'nde teknik direktör Unai Emery yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

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TAKTİK ÇALIŞTILAR

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Villa Park'ta başlayacak.