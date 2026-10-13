UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa, mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.
İngiliz ekibi, Bodymoor Heath Tesisleri'nde teknik direktör Unai Emery yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Villa Park'ta başlayacak.