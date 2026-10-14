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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Villa Park'ta TSİ 22:00'de başlayan dev mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Bissaka, Kamara, Barkley, McGinn, Mbaye, Manzambi, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz Aydın, Muriqi

ASTON VILLA 3-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Ivan Kruzliak'ın ilk düdüğüyle Aston Villa-Fenerbahçe maçı başladı.

ASTON VILLA MANZAMBI İLE ÖNE GEÇTİ

12' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Manzambi'nin şutunda savunmadan seken top Ederson'u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

FENBERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

15' Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda Suzuki direk dibinde gole izin vermedi.

MURIQI BİR KEZ DAHA SUZUKI'YE TAKILDI

17' Oğuz Aydın'ın harika pasında savunma arkasına sarkan Vedat Muriqi bir kez daha Suzuki'yi geçemedi. Net pozisyon kaçtı.

ASTON VILLA DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

22' McGinn'in köşe vuruşundan yaptığı ortada Pau Torres kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

JACKSON'IN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI

29' Aston Villa sete yerleşerek Fenerbahçe savunmasında boşluk aradı. Ceza sahası önünde topla buluşan Jackson dar açıdan şutunu çekti. Köşeye giden topu Ederson kurtardı.

JACKSON BU KEZ EDERSON'U MAĞLUP ETTİ: FARK İKİYE ÇIKTI

31' Muriqi'nin geri pası kısa düşünce Aston Villa'ya hızlı atak şansı doğdu. Topla buluşan Nicholas Jackson bu kez aynı köşeden topu ağlara gönderdi.

OĞUZ AYDIN DİREĞE TAKILDI

35' Oğuz Aydın Aston Villa savunmasının arkasına sarkarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Suzuki'den seken top üst direğe çarptı.

NICHOLAS JACKSON SKORU 3-0'A GETİRDİ

38' Nicholas Jackson kendisinin ikinci takımınının üçüncü golünü attı. Aston Villa skoru 3-0'a getirdi.