Kaynak: İHA

Aydın’da 45 yıl önce OK Kardeşler adıyla faaliyetlerine başlayan ve bugün yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayıp dünyanın dört bir yanına araç üstü ekipman ihracatı yapan OKT Trailer’in Genel Müdürü Hakan Maraş, düzenlediği basın toplantısı ile ASTİM OSB’de bulunan yatırım alanlarının edinimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son günlerde bazı yerel haber sitelerinde yer alan haber ve köşe yazısı nedeniyle açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Genel Müdür Maraş, OKT Trailer firmasının yatırım alanının edinimi ile firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş’ın sonradan üstlenilen görevler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını, birilerinin kasıtlı olarak itibar suikastı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

'İTİBAR SUİKASTI'



Maraş açıklamasında "Tapu tescilleri 1990 ve sonrası yıllara dayanan S.S. ASTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurucu yatırımcılarından biri olarak ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde arazi ve fabrika yatırımlarımız yıllara sair 1994, 2013 ve son olarak 2020 yıllarında gerçekleşmiştir. 15 bin m2’si kapalı olmak üzere 28 bin m2’lik alanda faaliyetlerini gerçekleştiren OKT Trailer, bugün 345 kişiye istihdam sunmaktadır.

OSB genişleme alanı içerisinde yer alan diğer bir arazisi de 29 Nisan 2013 tarihinde satın alınmıştır. İlgili tarih, Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Maraş'ın 6 Kasım 2013 tarihinde başladığı ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden önceye, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ise yaklaşık 9 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu nedenle söz konusu yatırım alanının edinimi ile sonradan üstlenilen görevler arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. İlgili yatırım alanı, şirketimizin büyüme ve kapasite artırımı hedefleri doğrultusunda daha büyük bir fabrika kurulmak üzere edinilmiştir. İş bu yatırım arazisi OSB’ den satın alınmamıştır" dedi. Maraş, Yönetim Kurulu Başkanları’na yönelik kasıtlı bir itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

'ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA SATIŞ MÜMKÜN DEĞİL'

Maraş açıklamasının devamında şunları söyledi: "İş bu yatırım arazisi OSB’ den satın alınmamıştır. İş bu arazi için 2022 yılında, 4562 sayılı OSB Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Yönetmelik eki, EK3 sayılı yatırım taahhüdünün verilmesi ile OSB katılımcısı olunmuştur. OSB ’nin 2 milyon m2 alanlı yatırım etabı içerisinde yer alan arazimizde yatırıma başlanılabilmesi için OSB’nin istinaf aşamasındaki kamulaştırma davalarının tamamlanması beklenmektedir. OSB tarafından etap alanı içerisinde yapılacak imar uygulaması sonrasında DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oranı düşüldükten sonra oluşacak parselde yatırım yapmaya hazır hale gelecek, OSB Katılım bedellerinin ödenmesi ile yasal yatırım süreleri başlayacaktır. OSB’ye mevzuat uyarınca verilen yatırım taahhütnamesi incelendiğinde, yatırımın gerçekleştirilmesi dışında alternatif bir seçeneğin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Yatırım taahhüdü gerek imar uygulaması yapılana kadar gerekse sonrasında yatırım sürelerine uyulmadığı takdirde arazimizin OSB tarafından imar uygulaması öncesinde belirlenmiş ham fiyatı üzerinden OSB ’ye devir edileceği, yatırım sürelerine uyulacağı, 4562 sayılı mevzuatın tümüyle kabul edildiği, tüm bu süreçlerde satış devir temlik edilmesinin ve hatta ipotek dahi kullandırılmasının yasak olduğu bir taahhüttür. Arazi tapusu üzerindeki şerhler dolayısıyla da bu arazinin üçüncü şahıslara satış yapılması mümkün değildir. OKT Trailer olarak tüm enerjimizi üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya harcamaktayız. Kamuoyunu yanıltabilecek nitelikteki gerçek dışı haberler yakından takip edilmekte olup, şirketimizin ve yöneticilerimizin itibarını zedeleyici nitelikteki iddialara ilişkin tüm yasal haklarımız saklıdır."

Maraş ayrıca OSB bölgesinde aile fertlerine ait herhangi bir arazi ve fabrika bulunmadığının altını çizdi.