ABD’deki bilim insanları, Dünya’ya yakın asteroitlerin yüzeylerinde parçalarını birbirine fırlattığının ilk görsel kanıtını ortaya koydu.

Maryland Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre gök bilimciler, NASA’nın 2022’de gerçekleştirdiği Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) misyonundan elde edilen görselleri analiz etti.

Araştırmacılar, Didymos asteroidi ile küçük uydusu Dimorphos’un görüntülerinde, uydu asteroidin yüzeyinde parlak ve yelpaze biçiminde çizgiler fark etti.

Dimorphos üzerindeki bu çizgiler, bir asteroitteki parçaların doğal yollarla başka bir asteroide taşındığının ilk doğrudan görsel kanıtını oluşturuyor.

Bulgular, Güneş ışığının küçük asteroitlerin dönme hızını artırarak yüzeylerinden parça kopmasına yol açan ve asteroit uyduları oluşumunu tetikleyen **“YORP etkisi”**nin de ilk kez görsel olarak doğrulandığını gösterdi.

Araştırmacılar, çalışmanın Dünya’ya potansiyel tehdit oluşturan asteroitlerin davranışlarını ve değişim süreçlerini anlamada önemli olduğunu vurguladı.

Çalışmanın baş yazarı Profesör Jessica Sunshine, “Dünya’ya yakın asteroitlerin beklenenden çok daha dinamik olduğunu gözlemledik. Bu, gezegen savunma stratejilerimizi ve modellerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.” dedi.

Araştırmanın sonuçları The Planetary Science Journal dergisinde yayımlandı.

NASA’NIN ASTEROİDE ÇARPMA DENEYİ

NASA, DART misyonu kapsamında Dimorphos’a bilinçli olarak uzay aracı çarptı ve yönünü değiştirmeyi başardı; bu, “çarpma önleme” alanında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise başarıyı incelemek amacıyla Hera uzay aracını Aralık ayında Dimorphos’a göndermeyi planlıyor; araç, asteroidi yakından gözlemleyecek.