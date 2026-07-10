Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Serie A ekibi Como’da forma giyen Assane Diao geldi.
Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar
Sarı-kırmızılılar, hücum hattına genç ve çok yönlü bir takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray’ın, Avrupa’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan isim için ilk adımı attığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Como ile görüşmeler başladı
İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Galatasaray, 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Como ile ilk teması kurdu.
Kiralama formülü masada
Haberde, Galatasaray yönetiminin genç futbolcu için kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Çok yönlü hücum oyuncusu
Asıl mevkisi sol kanat olan Assane Diao, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis’ten Como’ya transfer olmuştu.
Sezon performansıyla dikkat çekti
Assane Diao, geride kalan sezonda Como formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 10 gol ve 2 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.
Profesyonel kariyerinde ise 107 maçta 22 gol ve 7 asist kaydetti.
Piyasa değeri yükseldi
Real Betis altyapısından yetişen Senegalli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesine ulaştı. Senegal Milli Takımı formasını 6 kez giyen Diao’nun Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.