Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar

Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar

Sarı-kırmızılılar, hücum hattına genç ve çok yönlü bir takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray’ın, Avrupa’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan isim için ilk adımı attığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Serie A ekibi Como’da forma giyen Assane Diao geldi.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 2

Como ile görüşmeler başladı

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Galatasaray, 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Como ile ilk teması kurdu.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 3

Kiralama formülü masada

Haberde, Galatasaray yönetiminin genç futbolcu için kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 4

Çok yönlü hücum oyuncusu

Asıl mevkisi sol kanat olan Assane Diao, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis’ten Como’ya transfer olmuştu.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 5

Sezon performansıyla dikkat çekti

Assane Diao, geride kalan sezonda Como formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 10 gol ve 2 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 6

Profesyonel kariyerinde ise 107 maçta 22 gol ve 7 asist kaydetti.

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Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar - Resim: 7

Piyasa değeri yükseldi

Real Betis altyapısından yetişen Senegalli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesine ulaştı. Senegal Milli Takımı formasını 6 kez giyen Diao’nun Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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