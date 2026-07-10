Assane Diao, Galatasaray yolunda mı? İşte detaylar

Piyasa değeri yükseldi

Real Betis altyapısından yetişen Senegalli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro seviyesine ulaştı. Senegal Milli Takımı formasını 6 kez giyen Diao’nun Como ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.