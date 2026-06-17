Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında ASSAN GROUP'a yönelik açılan davanın duruşmasında, 2 sanığa tahliye kararı verildi. Duruşmada şahit beyanları alınırken, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

ASSAN GROUP şirketlerine yönelik yürütülen 'askeri casusluk' soruşturması sonrası hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın duruşması görüldü.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emin Öner, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş ile tutuksuz sanıklar Ali Avcı ve Gürcan Okumuş, taraf avukatları ve şahitler katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Milli Savunma Bakanlığı, Makine Kimya Enstitüsü (MKE), TÜBİTAK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) "suçtan zarar gören", 13 şirketin ise "malen sorumlu" olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, sanıkların devletin güvenliğine ilişkin kritik bilgi ve belgeleri temin ettikleri, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinden hukuka aykırı şekilde bilgi transferi gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Şahit Ataman Aydoğdu ifadesinde, "Emin Öner, TÜBİTAK SAGE'de çalışırken öğrendiğim bilgileri benden hiçbir zaman istemedi. ASSAN'a gitmek benim için bir riskti ancak bu riski almak istedim. TÜBİTAK SAGE'den ayrılmadan önce ilgili amirlerimi bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.

Şahit Sertaç Cürdaneli ise, "ASSAN'da çalıştığım dönemde benden herhangi bir bilgi ya da belge talep edilmedi. TÜBİTAK SAGE'den ASSAN'a geçen kişilerden de bilgi veya belge istendiğine şahit olmadım. Duyum olarak bazı kişilerin ücretlerinin bir kısmını elden aldığını duydum" dedi.

Şahit Mahmut Gökçek ise, "Şirket yetkililerinin para topladığını ve paraların şeker çuvallarında muhafaza edildiğini gördüm. Bunların FETÖ adına yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SANIK BEYANLARI ALINDI

Sanık İsmet Sayhan, "Ben göreve başlamadan yaklaşık 1,5 yıl önce sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirilmemişti. Hukuk direktörü olarak yalnızca birkaç ay görev yaptım ancak bugün suçlanan kişi benim. Makine Kimya Anonim Şirketi bir devlet kurumu değildir. Kanunla özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirkete dönüştürülmüştür. Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için görevin gereklerine aykırı davranış gerekir. Ben bir avukat görevlendirerek görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Sanık Gürcan Okumuş, "Üzerime atılan suçları kesinlikle kabul etmiyorum, beraatımı ve yurtdışı çıkış yasağımın kalkmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı, "Müvekkilimin, TÜBİTAK SAGE'den ayrılan kişileri işe almak dışında bir ilişkisi yoktur. Makine Kimya veya TÜBİTAK SAGE'den ayrılan kişileri işe almak suç değildir" ifadelerini kullandı. Avukat, dinlenen şahitlerin, herhangi bir bilgi veya belge taşınmadığını ortaya koyduğunu savunarak, "Deliller toplanmıştır, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık Emin Öner'in avukatı ise, dinlenen şahitler ve ortaya çıkan delillerle iddianamenin temel iddialarının çöktüğünü iddia ederken, personel transferlerine ilişkin dinlenen şahitlerin tamamının herhangi bir bilgi veya belge taşımadıklarını beyan ettiği söyledi. Avukat, "Müvekkillerin tahliyesini talep ediyoruz, en ağır adli kontrol dahil olmamak üzere adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıkların avukatları, var olan adli kontrol şartının kalkmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı mütalaası doğrultusunda; ilgili şirketlerin davaya katılma taleplerinin reddine, kayyum kararının devamına ve bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması halinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

KAYYUM ATAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, İsmet Sayhan'ın tutukluluk halinin devamına, Mesut Ateş ve Emin Öner hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartları uygulanarak tahliyelerine hükmetti. Heyet ayrıca dosya kapsamında kayyum atama kararının devamına karar verirken, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.