Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



Hatay’ın köklü sanat çınarı Antakya Musiki Derneği, yaşanan büyük deprem felaketinin ardından sanatın iyileştirici gücüyle yeniden ayağa kalktı. Şef Orhan Günal yönetimindeki koro, aylar süren sessizliğini muhteşem bir Yeşilçam Film Müzikleri Konseri ile bozarak yüzlerce Antakyalıya unutulmaz ve umut dolu bir gece yaşattı.

KÖKLERİ 2004 YILINA DAYANAN BİR KÜLTÜR MİRASI



Antakya Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, kurulduğu 2004 yılından bu yana Türk müziğini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Hatay halkını sanatla buluşturmak adına çok sayıda başarılı konsere imza attı.



Şehrin kültürel kimliğinin en önemli parçalarından biri olan dernek, Hatay'ın çok sesli ve çok kültürlü yapısını notalarla dünyaya duyuruyordu. Ancak tüm şehri derinden sarsan "asrın felaketi" depremlerinin ardından, dernek de çalışmalarına zorunlu bir ara vermek durumunda kaldı.



DEPREM SONRASI ARSUZ’DA YAKILAN İLK MEŞALE



Yaşanılan büyük acıların ardından şehrin sadece binalarıyla değil, kültürü ve sanatıyla da yeniden imar edilmesi gerektiğine inanan Dernek Başkanı ve Şef Orhan Günal, müziksever dostlarını yeniden bir araya getirdi. Koro, deprem sonrasındaki ilk çalışmalarını ve toparlanma sürecini Cumartesi günleri Arsuz’da, Salı günleri ise Antakya’da sürdürdü. Yaraları müzikle sarmak adına bu süreçte Arsuz’da 5 başarılı konser gerçekleştirilerek halka moral aşılandı.

ANTAKYA'DA İLK KONSER: YEŞİLÇAM RÜZGARI ESTİ



Takvimler 5 Haziran 2026 Cuma gününü gösterdiğinde ise Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Deprem sonrasında Antakya merkezindeki bu ilk konserde, koro yüzlerce sanatseverin katılımıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. "Bağdat Yolu,Son Hıçkırık,Samanyolu,Sus Sus Kimseler Duymasın,Mavi Boncuk gibi şarkılar,Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarının ölümsüz şarkıları Hataylılar için hep bir ağzından seslendirildi.

Şef Orhan Günal’ın "Bir şarkıdır Yeşilçam... Hatıralarda yaşayan, kalplerde süregelen..." sözleriyle özetlediği gecede, dinleyiciler hem duygusal anlar yaşadı hem de eski güzel günlerin yad edilmesinin mutluluğunu tattı.



"KÜLTÜR VE SANAT BAŞLAMADAN ŞEHRİN GERÇEK KİMLİĞİ TAMAMLANAMAZ"



Konserde protokole ve halka seslenen Antakya Musiki Derneği Başkanı Orhan Günal, konuşmasında şu anlamlı ifadelere yer verdi:

"Depremden sonra şehrimizin imarının başlamasının yanında kültür ve sanat faaliyetlerinin de başlamasının, bu kadim şehrin gerçek kimliğinin tamamlanması adına doğru olacağını düşündük.

Şartlar olgunlaştıkça Antakya’da eskiden olduğu gibi TRT sanatçılarının da katılımı ile çok güzel konserler gerçekleştireceğiz."



Günal ayrıca, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyen Hatay Valisi başta olmak üzere, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne, Antakya Belediyesi’ne, Kültür ve Sanat Çarşısı yönetim kuruluna ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hataylı müzikseverlere teşekkürlerini sundu.

Zor günlerden geçen Hatay'da, Antakya Musiki Derneği'nin bu muhteşem geri dönüşü, şehrin kültürel hafızasının silinmeyeceğini ve Antakya'nın yeniden ayağa kalkacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş oldu.