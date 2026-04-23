Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay'ın lezzet zaferi

Hatay’ın kadim mutfağı dünyaya açılmaya devam ediyor. Coğrafi işaretli ürün sayısı 25 ten 64’e yükseldi. 7 yeni yöresel lezzetler tescil belgesi aldı. Türkiye’de üçüncü sıraya yerleşti. İşte yeni tescilli lezzetler.

Mehmet Akif Erdem Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 1

Kentte coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı Hatay Valiliği’nin yaptığı çalışmalarla 7 yeni ürünün daha eklenmesiyle 64'e yükseldi.

1 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 2

Hatay’ın yöresel lezzetleri Hatay tepsi kebabı, Hatay abugannuş, Hatay mahluta çorbası, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay sarma içi (kısır), haydari ve haytalı coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri katıldı.

2 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 3

Hatay Valisi Mustafa Masatlı,"Eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay, hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen şehirlerinden biridir. Bu doğrultuda, tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatırken, bize ait değerleri korumak ve geleceğe taşımak büyük önem taşımaktadır. Asrın felaketinin ardından şehrimizde yoğun bir ihya, inşa ve imar süreci başlamıştır.

3 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 4

Bu çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Hataylıların emeği ve üretimiyle ortaya çıkan birçok ürünün kayıt altına alınması ve tescillenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlayışla hareket ederek, 6 Şubat öncesinde 25 olan coğrafi işaret sayımızı bugün itibarıyla 64’e yükseltmiş bulunuyoruz.

4 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 5

Türkiye genelinde 24’üncü sıradayken, bugün 3’üncü sıraya yükselmiş durumdayız. Ayrıca, halihazırda 56 coğrafi işaretimiz de tescil sürecinde bulunmaktadır.” dedi.

5 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 6

Vali Mustafa Masatlı, coğrafi işaretlerin milli bir mesele olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Çünkü bu coğrafyada üretilen ürünlerin hem kökeninin tescillenmesi hem de dünya çapında tanıtılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda emeğin korunması ve üretilen değerlerin hak ettiği karşılığı bulması anlamına gelmektedir. Biz de bu kapsamda, zengin kültürü ve farklı inançların bir arada yaşadığı kadim tarihiyle Hatay’ı her yönüyle bir marka şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tescillenen bu yedi coğrafi işaretin, başta Hatay olmak üzere Türkiye ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum."

6 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 7

7 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 8
8 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 9
9 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 10
10 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 11
11 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 12
12 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 13
13 14
Asrın felaketinden asrın başarısına: Hatay’ın lezzet zaferi - Resim: 14
14 14
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro