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Kaynak: DHA

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan incelemelerde yapısal hasarlar tespit edilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda stat kullanıma kapatılmıştı.

Bu süreçte Erzurumspor FK, 2022-2023 sezonunun kalan iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynarken 2023-2024 sezonunda ise yalnızca kale arkası tribünleri sınırlı kapasiteyle taraftara açılmıştı.

BİR YILI AŞKIN TEKNİK İNCELEME

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebiyle Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu koordinasyonunda kapsamlı bir yapısal değerlendirme çalışması yürütüldü.

Yaklaşık bir yılı aşkın süren süreçte stattaki 18 blok tek tek incelenirken; beton ve donatı analizleri, karot testleri, titreşim ölçümleri, sayısal modellemeler ve güncel deprem yönetmeliğine uygun sismik performans analizleri gerçekleştirildi.

SAN SIRO'DA KULLANILAN YÖNTEM ERZURUM'DA DA UYGULANDI

Çalışmalar kapsamında FIFA ve UEFA standartlarında kullanılan Operasyonel Modal Analiz (OMA) yöntemi de uygulandı.

Daha önce İtalya'nın efsanevi San Siro Stadı'nda kullanılan bu yöntem sayesinde tribünlerin gerçek kullanım koşullarındaki dinamik davranışları incelenirken, deprem etkileri ile yoğun seyirci yükleri birlikte değerlendirildi.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Teknik raporlar doğrultusunda stadyumda kapsamlı bakım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çelik çatı sistemi yenilenirken, taşıyıcı sistemlerde güçlendirmeler yapıldı. Betonarme tribünlerde planlanan perde duvar imalatları tamamlandı ve stat, güncel güvenlik kriterlerine uygun hale getirildi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu denetimlerinde belirlenen eksiklerin giderilmesi amacıyla yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım ve yenileme çalışması tamamlandı.

DÖRT TRİBÜN DE AÇILIYOR

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teknik değerlendirmelerin tamamlandığı belirtilerek Kazım Karabekir Stadı'nın mevcut yapısıyla dört tribünün de yeniden tam kapasite kullanılmasının uygun bulunduğu ifade edildi.

Böylece uzun bir aranın ardından Erzurumspor taraftarı takımını tüm tribünlerin açık olacağı bir atmosferde destekleme fırsatı yakalayacak.

İLK MAÇ GALATASARAY'A KARŞI

Erzurumspor FK, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı ekip, tam kapasite seyirciye açılan Kazım Karabekir Stadı'ndaki ilk iç saha maçını ise ligin ikinci haftasında son şampiyon Galatasaray'a karşı oynayacak. Bu mücadeleyle birlikte Erzurum futbolunda uzun süredir beklenen tam kapasite tribün atmosferi de yeniden hayat bulacak.