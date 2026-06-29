Kaynak: Haber Merkezi



Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



​6 Şubat 2026 itibarıyla üçüncü yılını geride bırakan ve kalıcı konutların teslim süreçleriyle yeni bir evreye giren Hatay’da, geçici barınma alanlarına yönelik köklü bir düzenleme dalgası başladı. Afet sonrası acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla caddelerde, mahalle aralarında ve yol kenarlarında plansız şekilde kurulan bağımsız konteynerlerin tamamen kaldırılacağı açıklandı. Aynı zamanda organize konteyner kentlerde de ekonomik durum analizi ve kura sonuçlarına göre kademeli bir tahliye takvimi işletiliyor.

​"GELİR SEVİYESİ" VE "MÜLKİYET DURUMU" TAKİP ALTINDA

Edinilen resmi bilgilere göre, yetkililer Hatay'da kurulu olan tüm konteynerlerin dijital bir sistemle kayıt altında olduğunu belirtti. Yeni yürürlüğe giren uygulama kapsamında, sistem üzerinden yapılan incelemelerle belirli bir gelir düzeyinin üzerinde olduğu tespit edilen, şehir dışında konutu bulunan veya kendilerine kalıcı TOKİ konutlarının anahtarları teslim edilmiş olan vatandaşların tahliye işlemlerine öncelik veriliyor.

Mağduriyet oluşmaması adına kura çıkmamış ya da anahtarı teslim edilmemiş depremzedelerin organize konteyner kentlerdeki konaklama hakları saklı tutulurken, sosyo-ekonomik durumu normale dönenlerin alanları boşaltması isteniyor.

​CADDE VE MAHALLE ARALARINDAKİ PLANSIZ KONTEYNERLER KALDIRILIYOR



Sürecin en dikkat çekici ayağını ise organize alanların dışındaki, yol kenarlarında ve yeşil alanlarda bulunan yapılar oluşturuyor.

Yetkililer; kent genelinde hem kronikleşen görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, hem ulaşım güvenliğinin (görüş açısı engelleri, kaldırım işgalleri) artırılması hem de şehir düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla bu yapıların planlı şekilde depolama alanlarına taşınacağını duyurdu.

​SAHA ARAŞTIRMALARI VE VATANDAŞIN NABZI NE DİYOR?

Yapılan araştırmalar ve saha gözlemleri, bu normalleşme adımlarının sahada iki farklı yankı uyandırdığını gösteriyor:

​Resmi Makamların Bakışı: Valilik ve AFAD koordinesindeki birimler, Hatay'ın kentsel kimliğine kavuşabilmesi ve altyapı çalışmalarının (yol, kanalizasyon, elektrik şebekelerinin yenilenmesi) hız kesmeden ilerleyebilmesi için sokak aralarındaki plansız yapıların kaldırılmasını "kaçınılmaz bir zorunluluk" olarak değerlendiriyor. Ayrıca kalıcı konutuna geçen vatandaşların boşalttığı konteynerler hızla geri çekilerek kamusal alanlar temizleniyor.

​Vatandaşın ve Esnafın Endişesi:

Sahadaki araştırmalar, anahtar teslimi alsa dahi binaların elektrik, su veya çevre düzenlemesi gibi altyapı eksiklikleri yüzünden evine henüz taşınamayan kitlelerin barınma kaygısı taşıdığını gösteriyor. Özellikle konteynerlerde faaliyet gösteren küçük esnaf ve kiralık ev bulmakta zorlanan dar gelirli aileler, tahliye takvimlerinde esneklik ve altyapının tamamen bitirilmesini talep ediyor.

Yetkililer ise Armutlu, Elektrik ve Gazi mahallesi gibi yoğun dönüşüm bölgelerinde anahtar teslimlerinin 3 ay içinde hızla tamamlanarak geçişlerin sorunsuz yapılmasını hedefliyor.

​Hatay'ın deprem izlerini silerek normal bir kent düzenine kavuşması adına kritik bir dönemeç olan bu tahliye operasyonunun, önümüzdeki günlerde de kentin en önemli gündem maddesi olmaya devam etmesi bekleniyor.