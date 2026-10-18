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Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası (ASO), başkentteki kadın girişimciliğinin mevcut durumunu inceleyen “Kadın Girişimciliğinde Dönüşüm Açığı: Ankara Örneği” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Odaya bağlı araştırma merkezi ASOSİTAM ile Kadın Girişimciliği Koordinatörlüğü iş birliğiyle hazırlanan rapor, nitelikli insan kaynağının ekonomik büyüme, istihdam ve ihracata daha güçlü yansımasını hedefliyor.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK, İHRACAT VE ÖLÇEK SINIRLI

Başkentte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 102 kadın girişimciyle yapılan anket ile bu gruptan 20 kişiyle gerçekleştirilen derinlemesine mülakatların bir araya getirildiği araştırmada, katılımcıların yüzde 93'ünün en az lisans, yüzde 42'sinin ise lisansüstü düzeyde eğitime sahip olduğu kaydedildi. Katılımcıların yüzde 70'i işletmesinin kurucusu konumunda. Yeniliğe açıklık puanı ise 5 üzerinden ortalama 4,21 olarak belirlendi.

Buna karşın incelenen işletmelerin yarısı 10 veya daha az çalışanla mikro ölçekte faaliyet gösteriyor. İhracat yapan işletmelerin oranı ise yalnızca yüzde 29 olarak tespit edildi.

Saha görüşmelerinde kadınların özellikle finansmana erişimde ve iş dünyasında girişimci olarak kabul görmede güçlük yaşadığı belirtildi. Sanayi ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kadınların yeterliliklerini sürekli kanıtlamak zorunda kalmasının yatırımların önünde engel oluşturduğu vurgulandı.

5 UYGULAMA PAKETİ VE “FİİLİ YÖNETİM KRİTERİ” ÖNERİLDİ

Raporda, belirlenen sorunların giderilmesi ve eğitim birikiminin katma değere dönüştürülmesi amacıyla 5 ana uygulama paketi önerildi. Paketler; bakım hizmetlerinin kolaylaştırılmasını, hukuki danışmanlığı, finansmana erişimi destekleyen kredi garantileri ile yatırımcı eşleştirmelerini, yeni pazarlara açılmayı sağlayacak ağ oluşturma mekanizmalarını ve ASO bünyesindeki temsilin güçlendirilmesini kapsıyor.

ASO Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, raporun en önemli çıktılarından birinin “Fiili Yönetim Kriteri” olduğunu belirtti. Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar kadın girişimci sayısı çoğu zaman kâğıt üzerindeki ortaklıkla değerlendirildi. Oysa kurul çalışmalarımızda işi fiilen yöneten ancak imza yetkisi babasında, eşinde veya ortağında bulunan çok sayıda kadınla karşılaşıyoruz. Bu rapor artık onları da görünür kılıyor. Görünmeyeni saymak, değiştirmenin ilk şartıdır.”

ARDIÇ: PAYDAŞLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise Ankara’nın üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve savunma sanayisiyle güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu hatırlattı. Kadınların potansiyelinin üretime yansıtılmasının sanayinin küresel rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Ardıç, eğitim ve yetkinlik çalışmalarının yanı sıra kadınların donanımlarını sergileyebilecekleri fırsatların da artırılması gerektiğini söyledi.

Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, üniversiteler ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu başta olmak üzere tüm paydaşlarla koordineli çalışacaklarını açıkladı. ASO’nun “Fiili Yönetim Kriteri”ni kendi destek programlarına entegre edeceği, kadın girişimciliği göstergelerini ise yıllık olarak izleyerek kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.