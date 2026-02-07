Gaziosmanpaşa'daki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ebe İlknur Durak, mesai başlangıcında odasına girdiği görevli doktor tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Durak'ın üzerine yürüyen doktor nedeniyle Durak panikleyerek odadan çıkmak istedi.

Bunun üzerine doktor, odanın kapısını kapatarak Durak'ın çıkmasına müsaade etmedi. Yaklaşık 3 dakika boyunca küfür ve hakaretlere maruz kalan Durak, olay yerine eşinin gelmesinin adından odadan çıkabildi. Yaşadığı olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan İlknur Durak işinden istifa etti. Yaşananlar nedeniyle Durak'a destek veren Güç Sağlık-Sen Sendikası, söz konusu doktorun daha önce de pek çok hasta ve çalışana benzer şiddet eylemlerinde bulunduğunu savunarak adli ve idari sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

'KAPIYA YÖNELDİM, KAPATTI DIŞARI ÇIKAMADIM’

8 yıldır Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan İlknur Durak, "4 Şubat 2026 tarihinde saat 08:20’de, Doktor Bey'in odasında gerçekleşti. O sabah iş yerimde odama geldiğimde, Doktor Bey’le çalışma alanımıza daha çantamı bırakır bırakmaz, önlüğümü giymeden bana bağırmaya başladı. Sebebi belli olmayan bir neden.

Kendisinin bu bağırışlarına cevap vermemle daha da çok bağırarak masaya vurdu. Kapıya yöneldim, kapıyı kapattı. Dışarı çıkamadım. Hiç beni konuşturmuyor, ne olduğunu soramıyorum, hiçbir sebep yok. Eşim geldi sonra, onunla birlikte eşyalarımı almaya çalıştım. Eşimi görür görmez zaten ayaklandı ve polisi aradı.

Hiçbir şekilde aramızda diyalog bile geçmedi. Ben de polis eşliğinde eşyalarımı alarak istifamı vermek durumunda kaldım. Kapıyı kapattı, ben de çıkamadım. Bana hala, 3 dakika kadar bağırıyor ve hiçbir şekilde beni konuşturmuyor. Benim anlatamayacağım kadar korkunç kelimeler söylüyor bana, küfür ediyor, hakaret ediyor. Ufak çaplı tabii ki de tartışmaları olmuştu ama kimse ona bulaşmamak için sesini çıkartmadı bu zamana kadar. Zaman zaman herkese benzer davranışları oluyordu doktorun.

Kendisi zaten hastaları azarlayıp gönderen bir insan. Şikayetçi oldum zaten direkt o gün, ifademi de verdim. Kendisine uzaklaştırma kararı da çıkartmayı düşünüyorum çünkü can güvenliğim olduğunu düşünmüyorum. İstifa etmek zorunda kaldım. Ben her gün başıma bir şey gelecek mi korkusuyla işime gelemiyorum" dedi.

Vildan Aydın

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Güç Sağlık-Sen Sendikası Genel Başkanı Vildan Aydın, "Arkadaşımız üyemiz, olay gerçekleşir gerçekleşmez bize başvurdu, olayla ilgili yardım talebinde bulundu. Biz kendisinin yanına geldiğimizde dehşet içindeydi, oldukça korkmuş ve ne yapacağını bilemez haldeydi. Kendisini adli, idari bütün süreçler için yönlendirdik. Buradaki olayı şiddetle kınıyoruz. Burada hem bir kadına, hem bir hemşireye, hem de tüm meslektaşlarımız adına mesleğimize yapılmış ağır bir saldırı olarak değerlendiriyoruz biz bu olayı. Ve şahsın bir daha bu tarz olayları tekrarlamaması adına en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Burada aslında saldırıya uğrayan, alıkonulan, mağdur olan kişi olarak meslektaşımızın çok sevdiği işinden, iş arkadaşlarından ve hastalarından da ayrılarak ayrıca cezalandırılmış olmasını da kesinlikle kabul etmiyoruz. Adli ve idari tüm süreçlerde biz arkadaşımızın, üyemizin yanındayız, kendisine her türlü desteğimizi zaten sunacağız" dedi.

Doktor hakkında İstanbu İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.