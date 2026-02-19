Beşiktaş’ın devre arasında kiralık olarak transfer ettiği Kristjan Asllani, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arnavut basınına konuşan 22 yaşındaki futbolcu, hedefinin Beşiktaş’ta kalıcı olmak olduğunu ifade etti.

ASSLANI: 'BEŞİKTAŞ'TA KALICI OLMAK İSTİYORUM'

Kiralık olarak İstanbul’a geldiğini hatırlatan Asllani, Beşiktaş’ın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” dedi.

'BEŞİKTAŞ'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR'

Beşiktaş taraftarının atmosferine de değinen Asllani, “Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp.” sözleriyle tribün desteğinin kendisini etkilediğini belirtti.

'SERGEN YALÇIN BENDEN BEKLENTİLERİNİN FARKINDAYIM'

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arnavut futbolcu, beklentilerin farkında olduğunu söyledi.

Asllani, “Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum.” ifadelerini kullandı.