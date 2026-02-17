Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
TÜİK: ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI OLDU
Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’dan aşk dolu fotoğraf: Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile meslektaşı Aslıhan Malbora, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini medyadan uzak sürdürüyordu. Özellikle Malbora, daha önce sevgilisiyle ilgili herhangi bir gönderi paylaşmamayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda bu sessizliğini bozarak Ulusoy’un 35. yaş gününü kutlamış, oyuncunun direksiyon başındaki görüntüsünü kalp emojisi ve doğum tarihiyle yayınlamıştı.

AŞK KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Romantik rüzgâr bu kez daha güçlü esti. Malbora, Instagram hesabından Ulusoy ile birlikte çekilen samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisiyle gündemde olan Ulusoy’un özel hayatındaki bu sürpriz paylaşım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
