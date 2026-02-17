Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini medyadan uzak sürdürüyordu. Özellikle Malbora, daha önce sevgilisiyle ilgili herhangi bir gönderi paylaşmamayı tercih etmişti.
Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’dan aşk dolu fotoğraf: Beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile meslektaşı Aslıhan Malbora, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı.Derleyen: Hande Karacan
Geçtiğimiz haftalarda bu sessizliğini bozarak Ulusoy’un 35. yaş gününü kutlamış, oyuncunun direksiyon başındaki görüntüsünü kalp emojisi ve doğum tarihiyle yayınlamıştı.
AŞK KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI
Romantik rüzgâr bu kez daha güçlü esti. Malbora, Instagram hesabından Ulusoy ile birlikte çekilen samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisiyle gündemde olan Ulusoy’un özel hayatındaki bu sürpriz paylaşım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
