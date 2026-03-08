Yangın, Riva’daki Ali Sami Yen Caddesi üzerindeki Riva Konakları’nda meydana geldi. Saat 07.00 civarında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, çatı katını kullanılamaz hale getirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri oyuncunun hayati tehlikesi bulunmazken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VİLLASI KÜLE DÖNDÜ

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatırken, havadan çekilen görüntülerde çatı katının küle döndüğü görüldü.

