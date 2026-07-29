Aslı Bekiroğlu’ndan hastane odası paylaşımı: "Yetmedi mi!"

Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum.

Ayrıca, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et." diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim."