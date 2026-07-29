Sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeniden ameliyat masasına yattı. Daha evvel hatalı teşhis sebebiyle peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını belirten Bekiroğlu, sekizinci ameliyatının ardından hastane odasından "Yetmedi mi!" diyerek son durumunu sevenleriyle paylaştı. Oyuncunun bu gönderisine takipçilerinden hızla geçmiş olsun dilekleri yağdı.
Aslı Bekiroğlu’ndan hastane odası paylaşımı: "Yetmedi mi!"
Sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 8. kez ameliyat masasına yattı. Bekiroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Yetmedi mi!" dedi.Alper Talha Şimşek
Son iki yıl içinde tam yedi defa ameliyat olan Bekiroğlu’nun yaşadığı bu zorlu süreç, rahmindeki miyomu aldırmak amacıyla girdiği bir operasyona dayanıyor. Ünlü oyuncu, o ameliyat esnasında doktor hatası yüzünden ciddi komplikasyonlar meydana geldiğini ve bu sağlık sorunlarının temelinde bu durumun yattığını ifade etmişti.
Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."demişti.
Daha önce 7 kez operasyon geçiren ünlü oyuncu, 8. kez ameliyat masasına yatacağını duyurmuştu
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 8'inci kez ameliyat oldu. Bekiroğlu, sosyal medyada hayranlarını sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi, "Yetmedi mi be!"dedi.
Ünlü oyuncu, paylaşımında esprili bir dil kullanmayı da ihmal etmedi.
Aslı Bekiroğlu, geçen günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını gözyaşları içerisinde anlatmıştı.
Ünlü oyuncu yayınladığı videonun altına, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım.
Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum.
Ayrıca, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et." diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim."
"Gayet sağlıklı ve iyiyken başıma geliyor bunlar. İnsanın hayatıyla oynayıp, "Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok" diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim"dedi.