Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası sonucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün yeniden ameliyat masasına yattı. Bekiroğlu, ameliyat sonrası sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyatta: ‘Bağırsağımı kestiler’ demişti... Doktor hatası kabusu bitmiyor
Doktor hatası sonucu bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, Ocak ameliyatını başarıyla geçirdi. Ünlü oyuncu, "Şükürler olsun iyi geçti" paylaşımıyla hayranlarını rahatlattı. Önünde bir ameliyat daha var, sağlık durumu iyiye gidiyor.Taner Yener
"İkimizin Yerine", "Yol Arkadaşım", "Benim Tatlı Yalanım", "Bandırma Füze Kulübü" ve "Yetiş Zeynep" gibi yapımlarla tanınan Aslı Bekiroğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme geliyor.
Geçtiğimiz aylarda miyom ameliyatı geçiren Bekiroğlu, operasyon sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle zor günler yaşadığını belirtmişti.
Rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta ciddi bir komplikasyon meydana geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, bu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını ifade etti.
Katıldığı bir programda yaşadıklarını anlatan Aslı Bekiroğlu, "Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler" diyerek şu sözleri kullandı:
"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.
"İKİ TANE DAHA AMELİYAT OLACAĞIM"
"Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."
"BİR TARAFIMDA POŞET VAR BİR TARAFIMDA FITIK PATLADI"
Yaşadığı komplikasyonların doktor hatası olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" dedi.
Ünlü oyuncu, bugün planlanan Ocak ameliyatını başarıyla geçirdiğini duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Bekiroğlu, hayranlarını bilgilendirdi.
Ameliyatın sorunsuz geçtiğini belirten ünlü oyuncu, "Şükürler olsun iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim." mesajını paylaştı.
ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Şu anda 30 yaşındadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda arp ve solfej eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine Vine platformunda paylaştığı kısa eğlenceli videolarla başladı ve burada hızla popüler oldu.İlk rolünü 2013'te "Beni Böyle Sev" dizisinde aldı, ardından "Adı Mutluluk", "Gülümse Yeter" (Yasemin rolü), "İkimizin Yerine" (Ceylan), "Jet Sosyete" (Melike), "Benim Tatlı Yalanım" (Suna), "Yol Arkadaşım" filmi ve "Bandırma Füze Kulübü" gibi yapımlarda oynadı.
Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi: Miyom ameliyatı sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesilmesi sonucu birden fazla ameliyat geçirdi.
5 Ocak 2026'da son ameliyatını başarıyla atlattı ve sosyal medyadan "Şükürler olsun iyi geçti" paylaşımıyla hayranlarını rahatlattı.