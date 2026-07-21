Kütahya’nın önemli hububat üretim merkezlerinden biri arasında yer alan Aslanapa ilçesinde, çiftçilerin heyecanla beklediği hububat hasat sezonu gerçekleşti.
Hasat sezonunun açılış programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli yer aldı.
Programda üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, yeni hasat sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisini iletti.
Yapılan duaların ardından biçerdöverler tarlalara girerek sezonun ilk hasadı yapıldı.