Oscar adaylığı da bulunan Allers, Disney animasyon tarihinin en önemli isimlerinden biriydi.

Uzun yıllar Walt Disney’de çalışan Allers adına şirketin CEO’su Robert Iger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Allers, Disney'e yaptığı sayısız katkı ile gelecek nesiller boyunca yaşayacak olan yaratıcı bir vizyonerdi."Iger, Allers’ın güçlü hikâye anlatımı ve karakter yaratma yeteneğinin zamansızlığını kanıtlayan eserler bıraktığını vurguladı.

Acı haberi duyuran paylaşımını "Kalplerimiz, onun ailesiyle birlikte" sözleriyle tamamladı.

Roger Allers, 1994 yapımı Aslan Kral’ın eş yönetmenliğinin yanı sıra Tron, Küçük Deniz Kızı, Güzel ve Çirkin, Aladdin gibi klasikleşmiş animasyon projelerinde de önemli roller üstlenmişti.

Roger Aller kimdir?

Roger Allers (29 Haziran 1949 – Ocak 2026), Amerikalı film yönetmeni, senarist, animatör, storyboard sanatçısı ve oyun yazarıdır. Özellikle Walt Disney Animation Studios'ta geçirdiği kariyeriyle tanınır ve Disney'in "Rönesans" döneminin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.

En büyük başarısı, 1994 yapımı Aslan Kral (The Lion King) filmini Rob Minkoff ile birlikte yönetmesi oldu. Bu film, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan geleneksel animasyon filmi unvanını uzun yıllar korudu.

Allers ayrıca filmin Broadway müzikaline uyarlanmasında (1997-1998 Tony Ödülü kazanan versiyon) Irene Mecchi ile birlikte senaryo kitabını yazdı ve Tony adaylığı aldı.

Kariyerine 1980'lerde başlayan Allers, Disney'de şu projelerde önemli roller üstlendi:

• Tron (1982) – Görsel geliştirme ve konsept çalışmaları

• Oliver & Company (1988) – Storyboard sanatçısı

• Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid, 1989) – Storyboard sanatçısı

• Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast, 1991) – Hikâye şefi (head of story)

• Aladdin (1992) – Hikâye geliştirme ve senaryo katkısı

Disney'den sonra Open Season (2006) filmini ortak yönetti, The Little Matchgirl kısa animasyonunu yönetti ve Kahlil Gibran'ın The Prophet (2015) uyarlamasını yazıp yönetti. Ayrıca The Emperor's New Groove ve Brother Bear gibi yapımlarda hikâye geliştirme görevlerinde bulundu.

Allers, güçlü hikâye anlatımı, unutulmaz karakter yaratımı ve duygusal derinliğiyle tanınırdı. Disney CEO'su Robert Iger, vefatının ardından yaptığı açıklamada onu "gelecek nesiller boyunca yaşayacak yaratıcı bir vizyoner" olarak tanımladı. Allers, 76 yaşında (Ocak 2026'da) kısa bir hastalık sonrası hayatını kaybetti.