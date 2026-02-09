ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı maymun olarak gösteren 'sosyal medya paylaşımında “ırkçı” bölümleri kınadığını belirtirken, paylaşımında kendisinin bir hatası olmadığını, bu sebeple özür dilemeyeceğini söyledi.

BBC’nin haberine göre videoyu sonuna kadar izlemeden paylaşılması için bir çalışana ilettiğini belirten Trump, paylaşımı yapan kişinin içeriği tamamıyla görmüş olması gerektiğini söyledi ve “Ben hata yapmadım.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." diyerek, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirdi.

***

Aslan Kral, ilk olarak 1994 yılında çekilmiş çizgi film serisiydi. 2019 gelişmiş teknoloji ve hikâyesi ile yeniden çekildi.

Çizgi filmin konusu şöyle:

Afrika'daki hayvanlar krallığında Kral Mufasa ve Kraliçe Sarabi, yeni doğan oğulları Simba'yı, veliaht tayin eder. Simba’nın amcası Scar, tahta göz diker ve Mufasa’yı devirmek için sırtlanlarla anlaşır. Scar, Simba'yı bir vadiye çeker ve sırtlanların büyük bir antilop sürüsünü kovalayarak onu ezdirmesini ister. Tuzağı haber alan Mufasa, Simba'yı kurtarır ama kendisi bir uçurum kenarında asılı kalır. Scar, Mufasa'yı orada ölüme terk eder ve Simba'yı babasının ölümünün kendi hatası olduğunu düşünmeye ikna eder. Simba’dan krallık topraklarını terk etmesini ister ve sırtlanlara onu öldürmelerini emreder. Simba kaçar; Scar, sırtlanların desteğiyle kral olur.

Krallığın dışına atılmış, çöl faresi Timon ile yaban domuzu Pumbaa, Simba’yı çölde ölümden kurtarır ve bir vahada büyütürler... Daha sonra krallığı geri almak için mücadele başlar. Simba, amcası Scar’ı uçurumdan atar ama ölmez... Sırtlanlar ise ihanetten şüphelenerek Scar’ı hırpalar. Simba, kral olur ve eşi Nala’yı da kraliçe yapar...

***

İnternet filmindeki Aslan Kral Donald Trump ve kraliçe Nala da Melania Trump ise, bu Amerikan hikâyesinde çöl faresi kim, Simba’nın kankası olan yaban domuzu kim ve Scar kim?

Bu mantığa veya hikâyeye göre göre “Amerikan iç politikasında” sırtlan sürüsü kimlerden, antilop sürüsü kimlerden oluşuyor?

Madem Aslan Kral Donald Trump’ı, amcası Scar ve destekçileri ise demokratları temsil ediyor; o halde Obama ve eşinin maymun olarak çizilmesi de bu siyasi hikâyeye uygun düşüyor... Yani Trump’ın “videoyu sonuna kadar izlemedim” mazereti doğru değil...

Aslan Kral çizgi filmi gişe rekorları kırmıştı ve Amerikan toplumunun sevgisini kazanmıştı. Filmdeki iyi karakterleri Trump ve Cumhuriyetçilerle, kötü karakterleri Obama ve Demokratlarla özdeşleştirmek, basit ama etkili bir psikolojik operasyon yöntemi... Böyle bir İnternet filmi Türkiye’de yapılsa, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak nitelendirilirdi. Kaldı ki Obama ve eşini maymun olarak göstermek ayrıca ırkçılığın daniskasıdır.

***

ABD gibi koca bir ülkeyi ve dünyayı hayvanlar krallığı gibi yönetmeye çalışan Donald Trump’ın, siyasi rakiplerini bu derece aşağılayan tutumu, dış politikada da hedefe ulaşmak için her türlü yöntemi deneyeceğinin delilidir.

Mesela, bütün dünyanın gözü önünde, eski tarihlerde olduğu gibi Filistinli on binlerce çocuğu kurban eden Netanyahu yönetimindeki İsrail, bu katliamı Trump’ın ve Epstein şantajıyla esir aldığı yozlaşmış ve insanlıktan çıkmış elitlerin desteği sayesinde yaptı...

Batı medeniyeti, teknolojik gelişmişliğin en yüksek noktasındayken insan kurban edilen çağlara dönüş yapıyor. ABD yönetimi, iç ve dış politikasıyla, bu dönüşü hızlandırıyor...