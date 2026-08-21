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Galatasaray, Batrakov hamlesi sonrası santrafor bölgesi için yapılacak transfere yoğunlaştı. Forvet pozisyonu için U23 oyuncuları düşünen sarı-kırmızılılarda rota yeniden deneyimli isimlere çevrildi. Stuttgart’ın forveti Ermedin Demirovic’le yapılan görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşıldı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Oyuncunun kulübü Stuttgart’la ileri düzeyde görüşmeler sürerken 15 milyon Euro’luk ilk teklifin reddedildiği öğrenildi. Cimbom, bu transferi 20 milyon Euro karşılığında bitirebileceğini düşünüyor. Stuttgart’ın beklentisinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu öğrenildi.

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

28 yaşındaki forvetle el sıkışan Galatasaray, Stuttgart’la da anlaşma noktasına geldi. Transferi hafta başına bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim daha sonra odağını orta saha ve kanat bölgesine çevirecek. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Bosnalı golcü 15 gol 4 asistlik skor katkısı üretti. Oyuncu ayrıca sağ kanat pozisyonunda da oynayabiliyor.