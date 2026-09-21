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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete ASKON Genel Merkez İç Anadolu Koordinatörü Yasin Zülbaharoğlu, ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü ve Başkan Vekili Feridun Atıcı katıldı.

Heyette ayrıca Yeni Yatırımlar ve İş Geliştirme Başkanı Ömür Aşıkoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Emiroğlu, Genç ASKON Eskişehir Başkanı Burak Tandoğu ve ASKON Etiyopya Temsilcisi Neşet Gürsoy yer aldı.

Vali Sözer, ASKON heyetini makamında kabul ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.