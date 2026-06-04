Aşkın ve ihanetin dansı: Kuğu Gölü’nün gizemli dünyası İstanbul’u büyüledi

Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17'nci Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesi de dün akşam AKM'de sahnelendi. Yurtdışından birçok sanatçının da katıldığı festivalde Kuğu Gölü balesini seyirciler ayakta alkışladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ulusal ve uluslararası ödüllere sahip baş dansçıları Sultan Erol ve İlhan Durgut, bu özel temsil için İstanbul sahnesindeydi. Türkiye bale sanatının önde gelen isimlerinden olan ikili, güçlü sahne yorumlarıyla izleyicilerden tam not aldı.