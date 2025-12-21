Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'ın başarısında büyük payı olan Mauro Icardi son zamanlarda uzatılmayan sözleşmesi nedeniyle gündemdeydi. Arjantinli futbolcunun ayrılık iddiaları nedeniyle Kasımpaşa maçından önce sarı kırmızılı tribünler özel hazırlık yaptı. Bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Arjantinli santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi. Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Arjantinli golcü kendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmadı. 88'de sahneye çıkan Icardi, harika hareketlerle ceza alanı içine girdi yerden sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Rams Park Stadyumu'nda Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı çalırken filelere giden bu top tarihe geçti.

🦁 Mauro Icardi'nin, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak rekora ulaştığı gol! #GSvKSP pic.twitter.com/7rGoT9giTO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2025

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Icardi, 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 70 gol atan Icardi, 3 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.