19 Nisan 2026 Pazar
Aşkın gücü: Eşine donör olmak için 21 kilo verdi

Bursa’da siroz hastası Serkan Uzuntürk, uygun donör bulunamayınca eşi Zeynep Uzuntürk hayatını kurtarmak için gönüllü oldu. Fazla kilosu nedeniyle 5 ayda 21 kilo veren Zeynep, donör oldu ve karaciğerinin %60’ı eşine nakledilerek yeniden hayata tutundu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Serkan Uzuntürk’e 2024 yılı Ekim ayında siroz teşhisi konuldu. Bir süre hastanede tedavi gören Uzuntürk’ün durumu zamanla ağırlaşınca, doktorlar organ nakli kararı verdi.

Ancak uygun donör aranırken, hastalık hızla ilerledi. Eşinin gözü önünde erimesine dayanamayan Zeynep Uzuntürk, donör olmak için gönüllü oldu.

Yapılan ilk tetkiklerde, kadının kilosunun nakil için engel teşkil ettiği belirlendi. Uzuntürk, eşini sağlığına kavuşturmak için sıkı bir diyet programına başladı.

5 ay gibi kısa bir sürede yemesine ve içmesine dikkat eden Zeynep Uzuntürk, 21 kilo verip, 100 kilodan 79 kiloya düştü.

Yapılan kontrollerde donör olması uygun görülen Uzuntürk, mart ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde eşi ile birlikte ameliyata alındı.

Başarılı operasyon sonrası Zeynep Uzuntürk'ün karaciğerinin yüzde 60'ı, 23 yıllık eşi Serkan Uzuntürk'e başarıyla nakledildi.

‘ŞU AN ONUN SICAK ELİNİ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Eşinin, rahatsızlığı nedeniyle çaresizlik içinde yaşam savaşı vermesine dayanamadığını söyleyen Zeynep Uzuntürk, “Eşimi sürekli rahatsız görüyordum. Sonra doktora götürdüm. Organ nakli olması gerekiyormuş. Karaciğer yetmezliği varmış. Organ nakli olması için 5 ayda 100 kilodan 79 kiloya düştüm. Şu anda onun sıcak elini tuttuğum için çok mutluyum” diye konuştu.

‘HAYATIMDA ALKOL VEYA SİGARA KULLANMADIM'

Eşinin karaciğeriyle yaşama dönen Serkan Uzuntürk ise “Hayatımda alkol veya sigara kullanmadım. Siroz hastalığına yakalandım. Organ bağışı gerçekten önemli. Her sağlıklı bireyden imkanlar doğrultusunda nakil yapılabilir. Biz 23 yıllık evliyiz, eşimin karaciğeriyle yeniden hayata döndüm. Eşimi çok seviyorum” dedi.

Kaynak: DHA
