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Kaynak: DHA

İstanbul'da Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan bir kişi, askerlik hizmetinde geçirdiği sürenin yıllık izin kıdemine dahil edilmesini talep etti.

Çalışanın talebinin kabul edilmemesi üzerine konu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşındı. Sağlık teknikeri, yapılan işlemin mevzuata ve Anayasa'da güvence altına alınan dinlenme hakkına aykırı olduğunu belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KDK'YE YAZI

Başvurunun ardından Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KDK'ye konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

Yazıda, sözleşmeli personele kurumlarda geçen hizmet süresine göre yıllık izin verildiği belirtildi. Buna göre kurumlarda geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olan çalışanlara 10 gün, 10 yıldan fazla olanlara ise 30 gün ücretli yıllık izin veriliyor.

Bakanlık ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin askerlik hizmetinde geçen sürelerinin yıllık izin hesabında değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını bildirdi.

KDK BAŞVURUYU REDDETTİ

Dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu da askerlik hizmetinde geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresine dahil edilmemesini hukuka uygun buldu.

KDK, sağlık teknikerinin başvurusunu reddetti. Kurum ayrıca alınan karara karşı yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.