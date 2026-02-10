AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, dövizle bedelli askerlik konusunda iktidar olarak düzenleme planladıklarını duyurdu.

Düzenleme hayata geçerse yurt dışında yaşayanlar için bedelli askerlik ücretlerinde indirime gidilecek.

BEDELLİ ASKERLİK DEĞİŞECEK Mİ?

Almanya’daki çifte vatandaşlık yasası kapsamında Türk pasaportuna başvurabilecek 1 milyon 300 bin kişiden sadece 30 bininin başvurması ile ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Üçüncü, "Vatandaşlık müracaatlarına engel olan ne diye bakıldığında, dövizli askerlik bedelinin önemli bir etken olduğunu insanlarımız söylüyor" dedi.

"Mükellefler, 6 bin 400 küsür euroluk dövizle askerlik bedelinin yüksek olduğunu, ödeme güçlerinin olmadığını ileri sürüyor" diyen Üçüncü, "Alman vatandaşı kaldıklarında böyle bir askerlik mükellefiyeti oluşmuyor. Yani kendilerince, yeniden Türk vatandaşlığına girmeyerek konuyu çözüyorlar" sözlerini sarf etti.



"Askerlik bedelinin düşürülmesi gündemimizde ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir" diyen Üçüncü, "Zira, yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.