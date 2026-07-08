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Görev yaptığı askeri birlikte ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Doğuş Caner Tüfekçi’nin ölümüyle ilgili adalet mücadelesi başlatan aile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın "red" engeliyle karşılaştı. Şüpheli ölümün arkasındaki perdenin aralanması için yapılan suç duyurusu, komutanlığın gerekçe göstermeden soruşturma izni vermemesi üzerine tıkandı.

T24'ten Şahin Yaldızlı'nın haberine göre, lisanslı sporcu olan ve askere gitmeden önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Doğuş Caner Tüfekçi, 6 Ocak 2024 tarihinde Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığı’nda acemi birliğine katıldı. Tüfekçi, birliğe katıldıktan kısa süre sonra yağmurda ıslandığı için grip oldu. Hastalığı ağırlaşan 28 yaşındaki gencin revire gitmek için yaptığı başvuruların kabul edilmediği öne sürüldü. İlerleyen günlerde Tüfekçi'nin şiddetli öksürük ve yüksek ateş şikâyetleri devam etti. Buna rağmen revire çıkma taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü. Doğuş Caner Tüfekçi, ancak 24 Ocak 2024 tarihinde revire çıkabildi. Burada detaylı şekilde muayene edilmeden yalnızca ilaç verilerek yeniden birliğine gönderildi.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Acemi birliği eğitimini tamamlayan Tüfekçi, 2 Şubat 2024'te düzenlenen yemin töreninin ardından usta birliğine katılmak üzere Ankara'ya hareket etti. Ankara'da görev yaptığı askeri birlikte sağlık sorunu devam eden Doğuş Caner Tüfekçi, revire çıkarıldıktan sonra zatürre teşhisiyle GATA'ya sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç asker, 12 Şubat'ta yoğun bakıma alındı. Akciğerlerindeki enfeksiyonun kalp kasına da sıçradığı belirtilen asker, 28 Şubat 2024 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ

Aile, Milli Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki süreçte yaşanan ihmaller nedeniyle oğullarının hayatını kaybettiğini ileri sürerek, Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığı’nda görevli sorumlular, revirde görev yapan sağlık personeli, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor ile reçete edilen ilacı bulundurmadığı öne sürülen nöbetçi eczane yetkilileri hakkında ceza soruşturması başlatılması ve kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı, soruşturma izni talebini herhangi bir gerekçe göstermeden reddetti. Komutanlık kararında, "Askeri Ceza Kanunu'nun Ek 15'inci maddesi hükmü uyarınca soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Doğuş Caner Tüfekçi'nin ihmaller zincirine kurban gittiğini ifade eden anne Şermin Güler Tüfekçi, ihmali bulunan kişilerin yargılanması ve gerekli cezayı almaları için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na "Soruşturma izni verilsin" çağrısında bulundu. Anne Tüfekçi, "Benim oğlum bu vatanın evladı değil miydi? Kendi çocuklarına kıymayıp askere gönderemeyenler, benim çocuğuma neden kıyıyor? Bir evlat kolay büyümüyor ama benim oğlum kolay öldürüldü. Kara Kuvvetleri soruşturma izni versin ve ihmali olanlar yargılansın." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Doğuş Caner Tüfekçi'nin, askerlik yaptığı sırada arkadaşları ve nişanlısına gönderdiği mesajlarda hasta olduğunu, buna rağmen revire gitmek için izin alamadığını belirttiği ifade edildi.