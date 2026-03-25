Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadaki paylaşımında, uçak kazası nda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Ulus olarak "derin" üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 23 Mart günü Putumayo eyaletinin Puerto Leguizamo yerleşkesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri, Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Ulusal Polis Teşkilatına mensup 69 üniformalı personelimizin aziz hatırasına binaen, tüm ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm kamu kurumlarında, askeri garnizonlarda, polis merkezlerinde ve Kolombiya’nın dünya genelindeki tüm büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecektir."

Cumhurbaşkanı Petro, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açan bu acı hadise nedeniyle hayatını kaybeden personel için askeri tören düzenleneceğini bildirdi.

Ordunun paylaşımında, uçak kazasında 69 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı 57 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer almıştı.