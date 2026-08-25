Askeri teknolojide tarihi adım: ABD savaş araçları elektrikli sistemlere geçiyor

DEV TANKLAR DA HİBRİTLEŞİYOR

Tamamen elektrikli sistemler yerine geçiş sürecinde hibrit dizel-elektrik altyapıları tercih ediliyor. Bu teknolojinin en dikkat çekici örneği ise yeni nesil M1E3 Abrams tankı oldu. Yüzlerce tonluk dev zırhlıların dahi hibritleşmesi, geleceğin askeri kara unsurlarının hem sessiz harekat kabiliyetine kavuşacağını hem de modern cephenin temel iletişim ile enerji merkezleri olacağını gösteriyor.

Kaynak: DonanımHaber