Lojistik zorluklar, menzil kısıtları ve zorlu arazi şartları nedeniyle elektrikli araçlara mesafeli duran ABD ordusu, hibrit motorlar, otonom sürüş ve mobil enerji odaklı yeni bir askeri strateji benimsedi. Değişen doktrin çerçevesinde California merkezli Harbinger Motors ile 18 aylık sözleşme imzalanarak otonom hibrit ikmal araçlarının geliştirilmesine başlandı. Askerlerin hayatını riske atmadan ileri hatlara malzeme taşıyacak bu araçların arkasında, Ukrayna savaşında insansız kara araçlarının sergilediği başarının yattığı belirtiliyor.
Askeri teknolojide tarihi adım: ABD savaş araçları elektrikli sistemlere geçiyor
ABD Ordusu, geleceğin savaş araçları için elektrikli ve hibrit sistemlere yönelik temkinli yaklaşımını değiştirerek yeni projelerini art arda duyurdu.Kaynak: Diğer
DÜŞÜK İZ VE YÜKSEK GÜÇ AVANTAJI
Savaş alanında elektrikli sistemler yakıt tasarrufundan ziyade taktiksel avantajlarıyla öne çıkıyor. Elektrik motorları sayesinde araçların gürültü seviyesi ve termal (ısı) izleri minimuma inerek düşman keşif sistemlerine yakalanma riski ciddi oranda azalıyor.
SAVAŞ ALANININ HAREKETLİ ENERJİ İSTASYONLARI
Yeni nesil konseptlerde araçlar sadece taşıyıcı olarak değil, dron, radyo, haberleşme ve elektronik harp sistemlerini besleyecek birer mobil jeneratör olarak tasarlanıyor. Humvee'lerin yerini alması planlanan ISV-H programı kapsamında Ford, General Motors ve BC Customs tarafından geliştirilen prototiplerin dışarıya 60 kilowatt'a kadar güç aktarması isteniyor.
DEV TANKLAR DA HİBRİTLEŞİYOR
Tamamen elektrikli sistemler yerine geçiş sürecinde hibrit dizel-elektrik altyapıları tercih ediliyor. Bu teknolojinin en dikkat çekici örneği ise yeni nesil M1E3 Abrams tankı oldu. Yüzlerce tonluk dev zırhlıların dahi hibritleşmesi, geleceğin askeri kara unsurlarının hem sessiz harekat kabiliyetine kavuşacağını hem de modern cephenin temel iletişim ile enerji merkezleri olacağını gösteriyor.
Kaynak: DonanımHaber