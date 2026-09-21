Hakemli askeri yayınlarda paylaşılan araştırma verilerine göre bilim insanları, raylı top teknolojisi ile mini nükleer reaktörleri bir araya getiren 60 tonluk bir tank konsepti tasarladı. 2045 yılı sonrasını hedefleyen proje, kademeli bir geliştirme haritasına dayanıyor. İlk aşamada 2035 yılına kadar 150 kilometre menzilli elektromanyetik silahların dizel jeneratörlü hibrit tanklara entegre edilmesi, takip eden yıllarda ise enerji kapasitesinin artırılarak menzilin 300 kilometreye çıkarılması öngörülüyor. Sınırları zorlayan nihai safhada ise nükleer tahrikli bir platforma geçilmesi planlanıyor.

450 KİLOMETRE MENZİL VE TEKNİK ENGELLER

Geliştirilmesi hedeflenen nükleer güçlü aracın, 50 megajullük elektromanyetik raylı top sayesinde saniyede yaklaşık 3,5 kilometre hıza ulaşan mermiler fırlatabilmesi ve 450 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilmesi hedefleniyor. Ancak sistemin kalbinde yer alacak 10 megavatlık küçük modüler reaktörün (SMR) sadece 2 metreküplük bir alana sığdırılması ve zorlu arazi şartlarındaki yüksek darbelere dayanıklı olması gerekiyor. Uzmanlar, simülasyon aşamasındaki bu tasarımın ağırlık, radyasyon zırhlaması ve mürettebat güvenliği gibi konularda henüz aşılması gereken ciddi mühendislik engelleri barındırdığına dikkat çekiyor.