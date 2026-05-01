Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Anadolu Ajansı'nın (AA) "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosya haberinin on ikinci bölümünde, ilk kez vitrine çıkacak olan stratejik alt sistemler mercek altına alındı.

Savunma sanayisinde 2011 yılından bu yana yerli çözümler üreten Barko Elektronik, özgün tasarıma sahip SAGUN ürün ailesini fuar kapsamında tanıtacak. Farklı dillerde konuşan askeri sistemlerin birbiriyle entegre ve kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bu birimler; İHA, zırhlı araç ve uçak gibi platformların veri yönetiminde kilit rol üstleniyor.

Modern muharebe sahasının zorlu koşulları için geliştirilen seride şu ürünler öne çıkıyor:

Aviyonik testlerde mühendislere taşınabilirlik ve hız kazandırıyor. Çift kanallı yapısıyla eş zamanlı izleme yapabilen cihaz, sürücüsüz kurulum avantajıyla saha testlerinde operasyonel kolaylık sunuyor.

Mekanik dayanıklılığı ve sızdırmazlık özelliğiyle ön plana çıkıyor. MIL-STD-810 standartlarına uyumlu yapısı ve pasif soğutma sistemi sayesinde en sert çevresel koşullarda güvenli haberleşme sağlıyor.

Füze ve roket sistemlerinin merkezi kontrolünü üstleniyor. Yedekli güç girişi ve esnek mimarisiyle görev kritik anlarda sistemin sürekliliğini garanti ediyor.

Stratejik Önem: Barko Elektronik yetkilileri, SAGUN ürün ailesinin sadece teknik birer dönüştürücü olmadığını, Türk savunma sanayisinin sistem mimarisi düzeyinde tam bağımsızlığına hizmet eden stratejik bileşenler olduğunu vurguluyor.

Elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu modern harp sahalarında dahi veri akışını korumak üzere tasarlanan SAGUN serisi, platformlar arası veri iletiminde güvenilirliği en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu yerli çözümler, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yerlileştirme vizyonunun somut birer göstergesi olarak SAHA 2026'da yerli ve yabancı ziyaretçilerin incelemesine