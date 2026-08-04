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Kaynak: Haber Merkezi

Siirt'te yer alan askeri lojmanda iki çocuk annesi Gülhan Börülce’nin altınlarını çalmak amacıyla bıçaklanarak katledilmesine ilişkin davada yargı süreci devam ediyor. Üst komşuları olan Uzman Çavuş Şükrü Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, eşi Fatma Kaya'nın ise beraat ettiği kararın ardından, maktulün ailesi hukuki mücadeleyi üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

"İNTİHAR DİYEREK BİZİ YANILTMAYA ÇALIŞTILAR"

Verilen beraat kararına ilişkin OdaTV’de açıklamalarda bulunan anne Şükran Güngör, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini ifade etti. Olay anında kızının tek başına evde bulunduğunu, Astsubay damadının ise görev sebebiyle Kuzey Irak'ta yer aldığını belirten Güngör, kendilerine ilk aşamada yanlış bilgi verildiğini vurguladı. Güngör, “Kuzey Irak'ta görev yapan Astsubay damadımı arayıp 'Gülhan intihar etti' demişler. Sonradan bunun doğru olmadığını öğrendik. Bizi kandırmaya çalıştılar" dedi.

PLANLI SALDIRI VE DELİL KARARTMA İDDİASI

Cinayetin önceden kurgulandığını belirten acılı anne, sanık Fatma Kaya'nın komşuluk ilişkilerini kullanarak sık sık evlerine geldiğini dile getirdi. Olay günü çocukların okula gitmesinin ardından Fatma Kaya'nın su isteme bahanesiyle kapıyı çaldığını, kapı açılır açılmaz eşi Şükrü Kaya'nın içeri girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı. Güngör, kızının 22 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini ve kolundaki altın bileziklerin gasbedildiğini belirtti.

Sanıkların olayın hemen sonrasında evde müzik açarak temizlik yaptıklarını ve delilleri yok etmeye çalıştıklarını öne süren Güngör, torunlarının yaşadığı ağır travmayı şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklar okuldan gelince kapıyı çalmışlar. Açan olmayınca üst kattan 'Anneniz intihar etti' demişler. Torunlarıma annelerini kanlar içinde göstermişler. İki torunum hâlâ çok ağır bir travma yaşıyor."

YASA DIŞI BAHİS BORCU YÜZÜNDEN PLANLANMIŞ

Çalınan altınları bozdurmaya çalıştığı esnada yakalanan Şükrü Kaya'nın emniyetteki ilk ifadesinde suçu kabul ettiği, sonrasında ise beyanlarını değiştirdiği dava dosyasına yansıdı. Mahkeme tutanaklarında; Şükrü Kaya'nın yasa dışı bahis kaynaklı yüksek miktarda borcu olması sebebiyle Gülhan Börülce'yi öldürüp altınlarını gasp etmeyi daha öncesinden planladığını itiraf ettiği yer aldı.

HUKUKİ MÜCADELE İSTİNAFA TAŞINIYOR

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlanan yargılamada; Şükrü Kaya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 11 yıl hapis cezasına mahkûm edilirken, eşi Fatma Kaya hakkında beraat kararı verildi.

Fatma Kaya'nın beraat etmesiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten anne Şükran Güngör, şunları kaydetti:

"Kadın da ceza almalıydı. Biz buna inandık. Beraat kararını duyduğum an yıkıldım. Şimdi dışarıda olduğunu bilmek bile bana uyku uyutmuyor. İki tane torunum öksüz kaldı. Kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek istediğim adaletin tam anlamıyla yerini bulması."

Ailenin avukatları, Fatma Kaya hakkındaki beraat kararının bozulması istemiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacak.