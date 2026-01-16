Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Aksaray İl Jandarma Komutanlığı arasında eğitim, sağlık, bilimsel ve teknik alanları kapsayan “Eğitim, Sağlık ve Teknik Destek ve İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol ile Aksaray İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri hizmet köpeklerinin sağlık, bakım ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yürütülmesi amaçlanıyor.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde protokole, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer imza attı. Törende ayrıca ASÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin ve Fakülte Sekreteri Yılmaz Uğur da hazır bulundu.

ASKERİ HİZMET KÖPEKLERİNİN SAĞLIK TAKİBİ ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK

İmzalanan protokol kapsamında, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri hizmet köpeklerinin tüm sağlık süreçleri Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yürütülecek. Bu kapsamda köpeklerin kayıt altına alınması, rutin sağlık muayeneleri, yıllık aşılama programları ile koruyucu hekimlik uygulamalarının planlanması ve hayata geçirilmesi üniversitenin sorumluluğunda olacak.

Hastalık ya da yaralanma durumlarında teşhis, tedavi ve gerekli cerrahi müdahaleler ASÜ Veteriner Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri de üniversitenin imkânlarıyla sağlanacak. Muayene, kontrol, tetkik ve tedavi işlemleri, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde mevcut klinik ve ameliyathane altyapısı kullanılarak yapılacak.

DÜZENLİ RAPORLAMA VE KARŞILIKLI SORUMLULUK

Protokol çerçevesinde yürütülen tüm sağlık hizmetlerine ilişkin raporlar düzenli olarak Aksaray İl Jandarma Komutanlığına iletilecek. İl Jandarma Komutanlığı ise muayene ve tedavi süreçlerinin planlanması, askeri hizmet köpeklerinin hayvan hastanesine ulaştırılması ve veteriner hekimler tarafından önerilen bakım ile tedavi talimatlarının eksiksiz uygulanmasından sorumlu olacak.

Ayrıca aşı, ilaç, sarf malzemesi ve laboratuvar giderlerinin karşılanması da İl Jandarma Komutanlığı tarafından üstlenilecek. Köpeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin zamanında Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine bildirilmesi de protokolün önemli maddeleri arasında yer alıyor.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI ARTACAK

Bu iş birliği protokolü ile iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak bilimsel ve teknik çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Protokolün, hem askeri hizmet köpeklerinin sağlık ve refahına önemli katkılar sunması hem de üniversite-kamu iş birliğine örnek teşkil etmesi bekleniyor.