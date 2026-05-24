Askeri hava gücü raporu yayımlandı: Türk Hava Kuvvetleri dünyanın en iyi 10 ordusu arasında

Global Firepower’ın merakla beklenen 2026 askeri hava gücü raporu yayımlandı. Modern savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan 1.101 araçlık dev filosuyla göz dolduran Türkiye, dünya devlerinin yarıştığı listede ilk 10’daki yerini korudu.

Uluslararası savunma analizi kuruluşu Global Firepower, orduların vuruş kapasitelerini ve küresel askeri dengeleri incelediği merakla beklenen 2026 askeri hava gücü raporunu paylaştı.

Dünya çapındaki uçak envanteri güncellemeleri ve yeni askeri alımlarla listenin zirvesi yeniden şekillenirken, Türk Hava Kuvvetleri devasa filo büyüklüğüyle küresel arenada gövde gösterisi yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, gelenekselleşen başarısını sürdürerek bu yıl da ilk 10 arasındaki yerini koruyan Türkiye'nin önünde, ABD açık ara farkla zirvedeki liderliğini devam ettirdi.

Dünyanın en büyük hava kuvvetleri arasında kendine yer bulan Türkiye; modern savaş uçakları, helikopterler ve lojistik hava araçlarını barındıran 1.101 adetlik güçlü bir filoya ulaştı. Açıklanan 2026 yılı verileri incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri en yakın takipçilerine bile muazzam bir fark atarak 13 bin 32 uçaklık devasa filosuyla liderliğini sarsılmadan sürdürdü.

Ukrayna savaşıyla birlikte envanterindeki hareketlilik göze çarpan Rusya 4 bin 237 uçakla listenin ikinci basamağında yer alırken, son dönemde yerli üretim projelerine ağırlık veren Çin ise 3 bin 529 uçakla üçüncü sıraya adını yazdırdı. İşte dünyanın en iyi hava kuvvetleri:

10-Fransa: 974

9-Mısır: 1.088

8-Türkiye: 1.101

7-Pakistan: 1.397

6-Japonya: 1.429

5-Güney Kore: 1.540

4-Hindistan: 2.183

3-Çin: 3.529

2-Rusya: 4.237

1-ABD: 13.032

