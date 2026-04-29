Şehrin merkezi noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan şüpheli paket vakası, çevredeki vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Askeri gazino binasının önünde kaldırıma bırakılmış sahipsiz bir paket gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

CUMHURİYET CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olası bir patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Caddesi kısa süreliğine hem yaya hem de araç trafiğine kapatılırken, şüpheli paketin etrafı emniyet şeritleriyle çevrilerek vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

BOMBA İMHA UZMANI MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek pakete müdahale etti. Hazırlanan düzenekle şüpheli paket, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketin içinden çıkanlar ise herkese derin bir nefes aldırdı.

PAKETİN İÇİNDEN "MONT" ÇIKTI

Yapılan incelemede, paniğe neden olan paketin içerisinden bir adet mont çıktığı belirlendi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması ve tehlikenin geçmesinin ardından, güvenlik şeritleri kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.