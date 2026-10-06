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Kaynak: Haber Merkezi

ASSAN Group hakkında yürütülen “askeri casusluk” davasında tutuklu bulunan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, görülen duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davada tutuksuz olarak yargılanan Mesut Ateş, Emin Öner ve Gürcan Okumuş ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Sayhan ise duruşmada SEGBİS üzerinden hazır bulundu.

Davada sanıklar için “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlamaları yöneltiliyor. Bu suçlamalar kapsamında sanıklar hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sayhan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” olarak nitelendirdiği Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne üye olmak ve casuslukla suçlandığı belirtiliyor.

DİĞER SANIKLAR DA TALEPLERİNİ İLETTİ

Duruşmada söz alan Mesut Ateş, hakkında uygulanan ev hapsinin kaldırılmasını istedi. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek durumunda kaldığını anlatan Ateş, ev hapsi nedeniyle hastaneye ulaşmakta sorun yaşayabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Emin Öner ise ev hapsi biçimindeki adli kontrol uygulamasının sona erdirilmesini talep etti. Öner, bunun yanı sıra kişisel mal varlığına yönelik tedbirin kaldırılmasını ve şirketlerine atanan kayyum uygulamasının sona erdirilmesini istedi.

Gürcan Okumuş da yurt dışına çıkış yasağının çalışma hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Okumuş, yasağın kaldırılmasının yanı sıra beraat talebinde bulundu.

SAYHAN: TCK’NİN 326’NCI MADDESİ KAPSAMINDA SUÇ OLUŞMAZ

Savunmasında daha önce kapsamlı beyanda bulunduğunu belirten İsmet Sayhan, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların Makine ve Kimya AŞ’nin dilekçesi üzerinden dört ayrı durum şeklinde ortaya konulduğunu söyledi.

Savcılığın da söz konusu dört durumu aynı şekilde iddianameye aktardığını ifade eden Sayhan, bunların TCK’nin 326’ncı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu. Hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin tamamının toplandığını belirten Sayhan, mahkemeden tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Sayhan’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesine hükmetti. Davanın görülmesine ileri bir tarihte devam edilecek.