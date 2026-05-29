Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde özelleştirme kapsamına alınan kamu taşınmazlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Güngör, konunun yalnızca belirli bölgelerle sınırlı olmadığını savunarak, askeri alanlar ve sağlık arazilerinin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Güngör'ün açıklamasına göre, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 2,6 milyon metrekare büyüklüğündeki bir askeri alanın özelleştirme kapsamına alınması kararı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akademisyen, 2026 yılı içerisinde yayımlanan çeşitli kararlarla Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan çok sayıda askeri taşınmazın da benzer şekilde listeye dahil edildiğini iddia etti.

ÇOK SAYIDA İLDE TAŞINMAZLAR GÜNDEMDE

Paylaşımda yer alan bilgilere göre İstanbul'un yanı sıra Konya, Balıkesir, Antalya ve Ankara'da bulunan çeşitli askeri alanlar da özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar arasında gösterildi. Güngör, toplamda 17 ilde yaklaşık 8 milyon 665 bin metrekare büyüklüğündeki 60 askeri taşınmazın bu süreçten etkilendiğini öne sürdü.

Ayrıca 32 ilde bulunan sağlık arazilerinin de özelleştirme listelerinde yer aldığı iddiasını gündeme getiren Güngör, özellikle büyükşehirlerdeki kamu taşınmazlarının geleceğinin şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini savundu.

"KAMU VARLIKLARI KORUNMALI"

Özelleştirme politikalarını eleştiren Güngör, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen satışları hatırlatarak kamuya ait stratejik alanların korunmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamasında, bütçe sorunlarının çözümünün kamu mallarının elden çıkarılması değil üretim odaklı ekonomik politikalar olduğunu ifade etti.

Güngör, askeri alanlar, sağlık arazileri ve yeşil alanlar gibi stratejik öneme sahip bölgelerin korunması gerektiğini belirterek, özelleştirme gelirlerinin kullanımına ilişkin daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. Akademisyen, kamu varlıklarının geleceğinin toplum tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.