Türkiye genelinde “yeşil alan olarak korunacağı” yönünde verilen sözlere rağmen çok sayıda askeri arazinin imar ve özelleştirme süreçlerine açıldığı yönündeki tartışmalar sürüyor. Son olarak Balıkesir Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü’ne ait 135 dönümlük General Balcı Çamlığı’nın satış listesine alınması dikkat çekti.

Samsun’da 74 dönümlük kışla arazisi imar değişikliği ile ticaret turizm ve konut kullanımına açılırken Antalya Manavgat’ta Jandarma’ya ait 157 dönüm arazi özelleştirilme kapsamına alındı. Konya’da ise 631 bin metrekarelik “Havzan Kışlası’’ AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre arazinin yeşil alan olarak kalacağı sözü verildi ancak 133 bin metrekaresi 7 milyar 200 milyon liraya müteahhit firmalara satıldı, ve buraya konut siteleri yapılmaya başlandı.

Ankara’da ise Mamak Tugayı ile Etimesgut Okul Komutanlığı taşındı ve geniş arazileri devredildi. Ankara’daki askeri arazilerin büyüklüğü 291 milyon metrekare olarak ölçülmüştü. En çok askeri alan ise İstanbul’da boşaldı. 140 bin hektar askeri arazinin 105 bin hektarı yapılaşmaya açıldı.

İstanbul’da kullanıma açılan ve özelleştirme kapsamına alınan araziler şunlar:

-Çekmeköy Kışlası

-Sancaktepe Tunaboylu Kışlası

-Tuzla Askeri alanı

-Hasdal Askeri alanının bir kısmı

-Florya Askeri alanı

-Esenler Askeri alanı

-Şile Balıbey Kışlası

-Maltepe Evren Kışlası

-Bakırköy Şenlikköy Askeri Alanı

-Başakşehir General Akman Kışlası

-Beşiktaş Barbaros Askeri Lojmanı

-Beşiktaş Orhaniye Kışlası

-Beşiktaş Jandarma Dikimevi

-Çekmeköy Şehit Azim

-Özdemir Kışlası

-Esenler Topkule Kışlası

-Esenler Baştabya Kışlası

-Esenler Tugay Kışlası

-Halkalı Askeri Alanı

-Maslak Jandarma Kışlası

-Sarıyer Zekeriyaköy Kışlası

-Maltepe Baransel Kışlası

-Tuzla - İçmeler Askeri Alanı

-Tuzla Jandarma Kışlası

-Tuzla Sahil Güvenlik Kışlası

-Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası

-Zeytinburnu Askeri Lojmanları

-Beşiktaş Silahhane

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ’DEN TEPKİ

Yeşil alanların satışa çıkarılmasına İYİ Parti’den tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, askeri arazilerden geriye beton kalacağını belirterek şunları söyledi:

“Burası çamlar arasında, deniz kenarında, Bandırma’nın son yeşil alanı…General Balcı Çamlığı; imar planına göre askerî tesis ama onu bile satıyorlar. Satılırsa buraya da AVM’yi rezidansı, konut sitelerini dikerler, geriye sadece beton kalır” dedi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da “Bu alan, Jet Üssü ile yapılan protokol gereği 10 yıldır Belediyemize tahsis edildi. 4 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu, oyun ve spor sahaları yaptık. 4 bin ağaca ilave 1000 ağaç diktik. Kültür sanat etkinlikleri, film gösterileri yapıyoruz. 4 Nisan 2027’ye kadar geçerli protokolümüz var, satıştan vazgeçilsin, nefes alınacak yer olarak kalsın”