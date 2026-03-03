Altınordu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile asker eğlencesine katılan Buğra Akkaya, hareket halindeki araçta bayrak salladığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Asker eğlencesi yerini hüzne boğdu: Buğra bayrak sallarken araçtan düştü - Resim : 1

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akkaya, kurtarılamadı.

Asker eğlencesi yerini hüzne boğdu: Buğra bayrak sallarken araçtan düştü - Resim : 2

Buğra Akkaya'nın babası Özgür Akkaya'nın da 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Akkaya'nın cenazesi, bugün Gölköy ilçesi Merkez TOKİ Konutları'ndaki evinden helallik alınmasının ardından Kuşluvan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.